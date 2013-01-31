Суддя ЄСПЛ: суд поставив рекорд у справі Луценка, і з Тимошенко затримок не буде

Про це в інтерв'ю газету «КоммерсантЪ Украина» повідомила суддя ЄСПЛ Ганна Юдківська.

Відповідаючи на запитання, на якій стадії зараз перебуває справа екс-прем'єра Ю.Тимошенко, Г.Юдківська сказала, що на стадії підготовки рішення.

«Як ви знаєте, в ЄСПЛ процес зазвичай проводиться письмово, і лише в особливих випадках проходять усні слухання. У справі пані Тимошенко такі слухання відбулися 28 серпня, після чого суд розпочав підготовку рішення. Комунікація зі сторонами у цій справі повністю завершена. Запевняю, жодної затримки тут немає», - відзначила суддя.

Г.Юдківська не змогла відповісти на запитання, коли саме суд винесе постанову у цій справі.

«Я не можу точно відповісти на це запитання, сподіваюся, що незабаром рішення буде оприлюднене. Розумієте, справа у тому, що від ЄСПЛ в Україні чекають дуже багато, і суд з його нинішньою колосальною завантаженістю не може виправдати ці очікування, якою б пріоритетною не була дана справа. Наприклад, справа пана Луценка (Юрія Луценка, екс-міністра МВС України), яка також була пріоритетною, була розглянута за рік і 8 місяців, і для суду це — рекорд швидкості, враховуючи, що у справі проводилися публічні слухання... Скарга ж від пані Тимошенко була подана у серпні 2011 року, відповідно, справа на сьогодні перебуває на розгляді близько півтора року, і було б, щонайменше, дивним у цій ситуації дорікати суду в якихось затримках. У разі, коли публічних слухань не проводиться, процедура проходить трохи швидше — якщо не помиляюся, тут рекорд становив рік і два місяці у справі Віктор Кіютіна проти Росії, де позивач оспорював свою висилку з країни», - заявила суддя.