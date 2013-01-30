Компенсацію за незаконний арешт Луценко витратить на лікування

Про це дружина екс-міністра, народний депутат від "Батьківщини" Ірина Луценко повідомила в ефірі "5 каналу".

За повідомленням прес-служби Народної самооборони вона зауважила, що ці кошти будуть витрачені на лікування її чоловіка та оплату його захисту.

Як раніше повідомлялося, Ірина Луценко в інтерв'ю виданню «Коментарі» заявила, що держава зволікає з виплатою компенсації.

«Виконавча служба шість разів надсилала нам листи - мені, захиснику Фоміну і самому Юрію Віталійовичу. Мовляв, щоб ми не саботували ситуацію і видали реквізити рахунку. Вшосте я подзвонила туди і сказала, що всі реквізити я подала кур'єрською поштою ще 10 січня, і заявила про те, що ми чекаємо на гроші. На це представник виконавчої служби зізнався: ми розуміємо, що всі реквізити відправлені, але вони лежать у Казначействі і чекають черги, грошей немає. Так, що платити нам не збираються».