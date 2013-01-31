Опозиція висловила недовіру Рибаку і закрила збори

Як передає кореспондент УНІАН, перед закриттям зборів віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський зачитав заяву трьох опозиційних фракцій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода», яка була ухвалена одноголосно.

У заяві наголошується, що опозиція має добиватися виконання вимог Конституції щодо особистого голосування всіх народних депутатів, у тому числі - шляхом блокування парламентської трибуни.

Також у документі депутати висловлюють недовіру голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку та заявляють, що вирішили розпочати процедуру відкликання В.Рибака з посади у зв'язку з «незадовільним виконанням ним своїх повноважень та грубим порушенням норм Конституції України».

«Він фактично є не головою парламенту, який представляє інтерес усіх парламентських фракцій, а представником особисто Віктора Януковича та Партії регіонів», - переконані опозиційні депутати.

Також вони висловлюють недовіру генеральному прокурору України Віктору Пшонці, керівникам правоохоронних органів, які «здійснюють політичні репресії в Україні».

Крім того, депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» вимагають від влади негайно звільнити усіх політичних в’язнів, зокрема, екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та колишнього глави МВС Юрія Луценка, а також забезпечення їх повноцінного лікування.

Крім того, опозиціонери вирішили вимагати створення спеціальної слідчої комісії з розслідування фактів тиску на народних депутатів України, перешкоджання виконання конституційних повноважень народних депутатів Людмили Слюз, Олександри Кужель, Людмили Денісової, «фальшування кримінальних справ проти Сергія Власенка, Григорії Немирі, злочинної бездіяльності правоохоронних органів у розслідуванні замаху на Валерія Чернякова, побиття Едуарда Леонова, тиску на Ярослава Дубневича та Федора Негоя та їхніх рідних».

Депутати мають намір поінформувати послів іноземних держав, Парламентську асамблею Ради Європи, Європарламент, Раду Європи, Європейський Союз, ОБСЄ про дії влади, спрямовані на згортання демократії в країні та розгортання нової хвилі політичних репресій.