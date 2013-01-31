Яценюк підбиває опозиціонерів блокувати Раду
11:16, 31 січня 2013Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк закликає опозиційних депутатів заблокувати роботу парламенту до виконання її вимоги про персональне голосування всіх депутатів.
Арсений Яценюк звернувся до колег
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав, виступаючи на зборах опозиції у сесійній залі парламенту.
“Ми повинні заблокувати парламент до того моменту, поки не буде введена система особистого голосування — це повинно стати перемогою українського народу”, - сказав А.Яценюк.
За його словами, опозиція має спільними зусиллями добитися, щоб вже з наступної сесії у Верховній Раді не порушувалось положення Конституції про особисте голосування депутатів.
Серед іншого, за словами А.Яценюка, це продемонструє, що у Партії регіонів немає більшості, а також те, що опозиція, якщо береться за якусь справу, то доводить її до кінця.
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