Яценюк підбиває опозиціонерів блокувати Раду

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав, виступаючи на зборах опозиції у сесійній залі парламенту.

“Ми повинні заблокувати парламент до того моменту, поки не буде введена система особистого голосування — це повинно стати перемогою українського народу”, - сказав А.Яценюк.

За його словами, опозиція має спільними зусиллями добитися, щоб вже з наступної сесії у Верховній Раді не порушувалось положення Конституції про особисте голосування депутатів.

Серед іншого, за словами А.Яценюка, це продемонструє, що у Партії регіонів немає більшості, а також те, що опозиція, якщо береться за якусь справу, то доводить її до кінця.