Азаров розповів, за яку критику буде вдячний ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з активом Національної спілки журналістів.

"Свобода слова для нас дійсно фундаментальна цінність, яку ми придбали після трансформації нашого суспільно-політичного ладу й, природно, ніколи ми її не повинні ні втратити, ні обмежувати", - впевнений М.Азаров.

При цьому, за його словами, є питання, на які уряд звертає увагу ЗМІ, перш за все це стосується достовірності подачі інформації.

"Це для нас ключове. Уряд не просить хвалити свої дії, підтримувати реформи, які він проводить. Можна дискредитувати суть перетворень, а можна звертати увагу на реальні недоліки. За таку критику ми будемо вдячні", - підкреслив М.Азаров.

"Свобода слова - це не свобода замовлених матеріалів, проплачених сюжетів. Давайте розділяти й говорити чітко, де ми маємо справу зі свободою слова, а де замовлені матеріали", - додав прем'єр.

Як зазначив М.Азаров, завдання влади - створити всі умови, за яких свобода слова може бути реалізована.