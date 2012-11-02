Азаров - журналістам: Ви правильно нас критикуєте

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

Як вважає М.Азаров, український медійний простір на 90% заповнений скандалами, надзвичайними подіями і нападками на владу.

«І треба сказати, що у багатьох випадках вони мають рацію. Потяги іноді сходять з колії, будинки горять, десь бувають скандальні ситуації, і дороги у нас дійсно в більшості випадків не витримують критики, а дахи течуть і ліфти іноді не працюють. І все це правда. Однак у житті є й інша правда, коли і ліфт працює, і дах не протікає, і з'являються нові дороги, і життя змінюється на краще. Тому якщо щодня людина чує, що все погано, то на людину з твердою психікою це мало діє, а зі слабкою психікою відбувається певна деформація», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що одразу все змінити неможливо.

«Тому, на мій погляд, завдання відповідального органу масової інформації подавати ситуацію об'єктивно, а найголовніше - вселяти у людей упевненість і надію на краще майбутнє. Тоді це краще майбутнє обов'язково прийде. І журналіст може сміливо сказати, що є і його внесок у розвиток своєї країни. В іншому ж разі він має поставити собі, якщо він чесна людина, питання: а що хорошого він зробив для людей і чим він допоміг людям?», - підкреслив М.Азаров.

У зв'язку з цим глава уряду відзначив, що завжди дотримувався простій позиції, що справи мають самі за себе говорити.

«Є вічна істина: від того, що ти постійно повторюватимеш, що у тебе халва у роті, солодше не стане. Проте Ви правильно нас критикуєте, і тим, хто займається у нас інформаційною політикою, непогано б зробити висновки з цього», - підкреслив М.Азаров.