Азаров: Рахунок Газпрому в 7 мільярдів - це пенсії за три місяці

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з активом Національної спілки журналістів.

"Країна докладає неймовірних зусиль для забезпечення енергетичної незалежності, колосальних. Відриваємо від усього, і направляємо кошти на ці цілі. Останній рахунок, який нам пред'явив "Газпром" у 7 млрд доларів, - це, приблизно, три місяці виплат пенсій усім нашим пенсіонерам", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» виставив Україні рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який країна не купувала у 2012 році.