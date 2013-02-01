Жінки-нардепи вимагають звільнити суддю, яка наказала вигнати їх із лікарні Тимошенко

Народні депутати України Людмила Денисова, Олександра Кужель і Тетяна Слюз направили звернення на ім'я голови Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права і правосуддя Сергія Ківалова з вимогою звільнити з посади суддю Дзержинського районного суду м. Харкова, яка відкрила провадження у справі стосовно жінок-депутатів, що приєдналися до акції громадянської непокори Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата Л.Денисової.

Як наголошується, «народні депутати України Л.Денисова, О.Кужель, Т.Слюз звернулися до голови профільного комітету ВР України з питань правосуддя С.Ківалова у зв'язку з тим, що, по-перше, вони не були повідомлені про наявність даної справи у провадженні суду, а по-друге, виносячи рішення про відкриття провадження у справі, суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Цвіра Д.Н. порушила правило підвідомчості, підсудності, а також винесла ухвалу про забезпечення позову, якою фактично розглянула справу по суті і створила передумови для протиправного видалення депутатів Верховної Ради з приміщення, де вони виконували свої обов'язки як представники державної влади».

Тому депутати від опозиції звернулися до профільного комітету Верховної Ради з тим, щоб «в ньому були розглянуті дії, якими суддя порушила присягу, що є підставою для її звільнення з посади у встановленому законом порядку», повідомляє прес-служба Л.Денисової.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня ц.р. жінок - народних депутатів від «Батьківщини» О.Кужель, Т.Слюз і Л.Денисову, які 16 січня в ЦКЛ «Укрзалізниці» приєдналися до акції громадянської непокори екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко, силою видворили за межі лікарняного блоку екс-прем'єра.

«Сьогодні о шостій ранку відкрилися двері, зайшло троє людей - виконавча служба, пенітенціарна служба, дівчата лежали на підлозі. Я одна чергувала. Ми закричали, оскільки ми весь час були в одязі та з депутатськими посвідченнями в руках. Ми швидко стали до вікна - 4,5 квадратних метрів кімната, в якій ми знаходилися. Вони зачитали рішення якогось суду, ми нічого не чули. Та закричали «Заходьте!». Влетіло чоловік 20 без пізнавальних знаків. Вони схопили нас кожну, по 6-7 осіб нас тягнули. Ми були без взуття. Викинули нас на сходи, кинули туди ж речі та пішли», - повідомила О.Кужель.

За словами О.Кужель, стан здоров’я усіх депутаток погіршився.

Міліція заявила, що співробітники Державною виконавчої і пенітенціарної служб, які видворяли жінок - народних депутатів з медичного блоку харківської лікарні, діяли на законних підставах згідно з рішенням суду.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка також заявив 18 січня, що видалення трьох жінок - народних депутатів з лікарняного блоку відбувалося на законних підставах.

“Ті події, які відбувалися сьогодні в тій частині, коли виконувалося рішення суду... Все зроблено в рамках закону”, - сказав В.Пшонка. Він додав, що “все має виконуватися в рамках закону, а не витребеньок, які допускають окремі народні депутати і громадяни”.