ЗМІ: Напівголих соратниць Тимошенко силою викинули з палати
07:44, 18 січня 2013Політика
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Соратниць Юлії Тимошенко, трьох народних депутаток викинули з поверху, де перебуває ув’язнена.
Жінок-нардепів викинули з поверху, де перебуває ув’язнена / Фото: Twitter Андрія Шевченка
Про це "Українській правді" розповіла Олександра Кужель.
Близько 6:15 ранку "люди у масках увірвалися до кімнатки, де спали на підлозі троє народних депутаток від "Батьківщини" – Олександра Кужель, Тетяна Слюз та Оксана Денисова - і напівголих витягли із цієї кімнатки".
За словами Кужель, в цей час жінки спали, і лише вона чергувала. Депутатам навіть не дали забрати речі.
Станом на 7 годину депутаткам вдалося повернутися на 9 поверх, де перебуває Тимошенко, але до неї їх більше не пускають.
18 січня має відбутися суд у справі Тимошенко. Не виключено, що її силою доставлять у суд.
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