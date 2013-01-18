ЗМІ: Напівголих соратниць Тимошенко силою викинули з палати

Про це "Українській правді" розповіла Олександра Кужель.

Близько 6:15 ранку "люди у масках увірвалися до кімнатки, де спали на підлозі троє народних депутаток від "Батьківщини" – Олександра Кужель, Тетяна Слюз та Оксана Денисова - і напівголих витягли із цієї кімнатки".

За словами Кужель, в цей час жінки спали, і лише вона чергувала. Депутатам навіть не дали забрати речі.

Станом на 7 годину депутаткам вдалося повернутися на 9 поверх, де перебуває Тимошенко, але до неї їх більше не пускають.

18 січня має відбутися суд у справі Тимошенко. Не виключено, що її силою доставлять у суд.