УДАР: у Києві не повинно бути кишенькової "Громадської ради"

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, про це заявив заступник голови фракції “УДАР” у Київраді Андрій Странніков.

«Діалог з Поповим уже має виходити в публічну площину, а не обмежуватись зустрічами з ним окремих депутатів або громадськості «за зачиненими дверима». На найближчий сесії “УДАР” вимагатиме від Олександра Попова викласти депутатам його позицію щодо подій 29 січня та відповісти на низку питань», - сказав А.Странніков.

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За його словами, серед цих питань, наприклад, чому ця зустріч відбулася не у Колонній залі КМДА, а в приміщенні Головпоштамту; чому вона відбувалася не 28 січня, як було призначено, а на день пізніше; чому низку організацій так і не допустили до виборів у Громадську раду?

В «УДАРі» переконані, що «у столиці не повинна працювати кишенькова «Громадська рада при КМДА», яка складається з підпорядкованих Партії регіонів та її сателітам організацій. До діяльності Громадської ради мали б долучитись представники громадських організацій, громадські активісти, яким потрібна не «корочка» для проходу у будівлю КМДА, а які справді небайдужі до проблем розвитку міста».