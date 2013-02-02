УДАР: у Києві не повинно бути кишенькової "Громадської ради"
Фракція “УДАР” на найближчій сесії Київради вимагатиме від голови КМДА Олександра Попова відповіді та його оцінки подій навколо обрання Громадської ради при КМДА 29 січня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, про це заявив заступник голови фракції “УДАР” у Київраді Андрій Странніков.
«Діалог з Поповим уже має виходити в публічну площину, а не обмежуватись зустрічами з ним окремих депутатів або громадськості «за зачиненими дверима». На найближчий сесії “УДАР” вимагатиме від Олександра Попова викласти депутатам його позицію щодо подій 29 січня та відповісти на низку питань», - сказав А.Странніков.
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За його словами, серед цих питань, наприклад, чому ця зустріч відбулася не у Колонній залі КМДА, а в приміщенні Головпоштамту; чому вона відбувалася не 28 січня, як було призначено, а на день пізніше; чому низку організацій так і не допустили до виборів у Громадську раду?
В «УДАРі» переконані, що «у столиці не повинна працювати кишенькова «Громадська рада при КМДА», яка складається з підпорядкованих Партії регіонів та її сателітам організацій. До діяльності Громадської ради мали б долучитись представники громадських організацій, громадські активісти, яким потрібна не «корочка» для проходу у будівлю КМДА, а які справді небайдужі до проблем розвитку міста».