За атаку на Громадську раду Попова міліція завела 20 справ

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

Зокрема, в міліції зазначили, що 29 грудня 2013 року в актовому залі Головпоштамту по вулиці Хрещатик, 22, проходили установчі збори з формування Громадської ради при КМДА. Кількість учасників заходу значно перевищила запрошених до участі громадян.

В ході засідання між присутніми на зборах виникла словесна перепалка, яка згодом переросла в конфліктну ситуацію. Розпочалась штовханина. Внаслідок чого у приміщення залу пошкоджено кілька вікон, двері та крісла. Один із присутніх застосував вогнегасник.

У ВЗГ зазначають, що «завдяки зладженим та оперативним діям правоохоронців конфлікт було врегульовано. Після сутички до правоохоронців звернулись громадяни, які під час штовханини отримали тілесні ушкодження, адміністрація будівлі, де проходило засідання, та народні депутати».

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкриті кримінальні провадження одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: стаття 125 «Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень», стаття 194 «Умисне знищення або пошкодження майна», стаття 296 «Хуліганство», стаття 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» та стаття 344 «Втручання в діяльність державного діяча».

Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини події, що мала місце 29 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВО «Свобода» «28 січня відбулися установчі збори з обрання Громадської ради при КМДА. Головою ради було обрано «свободівця» Володимира Свєнтицького, також визначено заступників голови. Протокол з відповідними рішеннями департамент КМДА відмовився зареєструвати. Свої дії чиновники мотивували відсутністю на засіданні членів провладної ініціативної групи та звіту попереднього голови Громадської ради. Однак, чому члени ініціативної групи не з‘явилися на засідання, залишилося загадкою, адже саме вони призначили збори на цей день».

Водночас, 29 січня у Головпоштамті відбулися нові збори зі створення Громадської ради при КМДА, «протягом кількох годин через постійну колотнечу «ініціативна група» не змогла ухвалити жодного рішення», заявили у ВО «Свобода».

Разом з тим, секретар зборів Роман Хорольський заявив, що представники ВО “Свобода” зірвали установчі збори з формування Громадської ради 29 січня. За його словами, робота зборів була призупинена через події, що почали відбуватися після приходу людей, яких супроводжував народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко. Р.Хорольський стверджував, що його та голову зборів побили люди в масках, яких супроводжував А.Іллєнко. Також Р.Хорольський заявив, що «свободівці» влаштували сутички у приміщенні, де проходили збори.

Потім учасники установчих зборів з формування Громадської ради при КМДА, що проходили у Головпоштамті, стверджували, що захід відбувся законно.

30 січня народний депутат Олександр Бригинець повідомив, що разом з іншими народними депутатами від «Батьківщини» та ВО «Свобода» зустрівся з головою КМДА Олександром Поповим з приводу ситуації навколо Громадської ради. За інформацією депутата, було досягнуто домовленості проаналізувати все у понеділок, 4 лютого, після отримання висновків юристів.