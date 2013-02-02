Безсмертний: Через нинішню владу Україну розглядають як санітарний кордон

Про це в ефірі «5 каналу» заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України Роман Безсмертний.

«З січня місяця Україну вже не розглядають як суспільство, Україну у світі розглядають як територію. Це дуже погано, це означає, що світ починає грати в Україну не як у суспільство з певною позицією, з певними атрибутами, а просто як територією між Росією і нинішньою Європою – це те, чого боялися найбільші поводирі України і попередніх часів, і часів Незалежності», - заявив Безсмертний.

«Поволі, завдяки нинішній владі, Україна перетворюється в санітарний кордон. Але цікаво, що цей санітарний кордон тепер проходить не просто по межі Західна Європа-Радянській Союз, таке відчуття, що цей санітарний кордон окутує весь антидемократичний світ», – додав політик.