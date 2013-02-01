Вілкул заявив про незмінність політики щодо зближення України з Європою

Про це він заявив під час робочої поїздки до Брюсселя, де взяв участь у слуханнях у Європейському Парламенті з питань регіонального розвитку, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Під час зустрічі з єврокомісаром з регіонального розвитку Йоганесом Ханом і віце-президентом Європарламенту Алехо Відаль-Куадрасом Олександр Вілкул зазначив, що сьогодні в Україні створені всі необхідні умови для взаємовигідного співробітництва з країнами ЄС. Віце-прем'єр-міністр заявив, що бачить свою місію в якості державного менеджера у розвитку «економічної дипломатії» і створення нових можливостей для поліпшення інвестиційного клімату України.

У своєму виступі Олександр Вілкул наголосив на незмінності державної політики щодо зближення України з Європою. «Зближення України з Євросоюзом, реалізація національної політики, спрямованої на впровадження європейських стандартів державного, економічного і суспільного устрою, на досягнення європейського рівня життя громадян України - було і залишається пріоритетом нашого Президента Віктора Януковича та Уряду країни», - сказав Олександр Вілкул. Віце-прем'єр-міністр висловив сподівання, що Європейський Парламент і Європейська Комісія і надалі залишаться активними рушійними силами зближення України з ЄС у всіх сферах і на всіх рівнях.

«Прогрес у відносинах між Євросоюзом і Україною допоможе наповнити новим змістом процес європейської інтеграції та впровадження європейських цінностей на рівні регіонів, територіальних громад та місцевого самоврядування. Європейські стандарти є орієнтиром для нашої країни на національному та регіональному рівнях. Саме на них грунтується Державна стратегія розвитку України », - підкреслив Олександр Вілкул.