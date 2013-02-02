У Києві співробітники 15 посольств стали на лижі (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь 24 команди із 15 посольств, команда Місії Європейського Союзу та київської влади.

Дипломати бігли естафету відстанню 1,4 км. Згідно з правилами змагань, до складу кожної команди має увійти чотири особи, одна з яких - жінка.

Перше місце за результатами змагань посіла команда Сполучених Штатів Америки.

На другому місці - команда Посольства Австрії в Україні, яку очолив посол цієї держави Вольф Дітріх Хайм.

Третє місце посіла команда представників київської влади на чолі з секретарем Київради Галиною Герегою.

Як зазначила Г.Герега журналістам після оголошення результатів, вона спеціально не готувалась до цих змагань, адже часто катається на бігових лижах.

Кожен учасник команди-переможниці отримав у подарунок бігові лижі і путівки до одного з українських гірськолижних курортів.