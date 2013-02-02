Київрада розгляне бюджет 7 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Київради Галина Герега заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві під час лижних змагань «Кубок дипломатичних місій».

“Міська адміністрація вже запропонувала проект бюджету. Зараз проходить обговорення цього документу у фракціях і комісіях. 7 лютого ми бюджет розглянемо”, - повідомила Г.Герега.

За її словами, бюджет столиці необхідно прийняти якнайшвидше, тому що у даний час видатки міста фінансуються не у повному обсязі.

Разом із тим Г.Герега додала, що у доопрацьованому документі не передбачено повернення місту 8 млрд грн вилучень до державного бюджету.

Вона зауважила, що у зв’язку із цим Київрада й надалі вимагатиме від Верховної Ради, Кабінету міністрів і Президента України вилучити з держбюджету норму щодо необхідності перерахування 50% податків з доходу фізичних осіб до бюджету держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 р. Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2013 рік, яким схвалила вилучення з бюджету Києва до державного в розмірі 50% надходжень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб. Через ці вилучення у бюджеті Києва створено прихований дефіцит. Одні посадовці називали суму цього дефіциту у більш як 4 млрд грн., інші – 8 млрд.

Голова КМДА Олександр Попов заявив, що держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався цей документ, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

20 грудня 2012 року Київрада прийняла проект бюджету міста до розгляду з доходами 18,825 млрд грн і видатками 17,703 млрд грн.

О.Попов закликав депутатів взяти цей документ лише до відома і не затверджувати його, доки не будуть внесені відповідні зміни до держбюджету.

28 січня 2013 р. голова КМДА повідомив, що в результаті тривалих перемовин виконавчої влади столиці з урядом вдалося вийти на принципові домовленості про збільшення обсягу коштів, необхідних для фінансування столичних потреб.