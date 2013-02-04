Спікер ВР каже, що не може ввести Раду-3 через надмірну активність депутатів
Голова Верховної Ради Володимир Рибак доручив Регламентному комітету ВР розглянути 6 проектів документів, що стосуються впровадження персонального голосування депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак повідомив сьогодні під час засідання Погоджувальної ради.
За його словами, сьогодні депутати мають на Погоджувальній раді обговорити це питання з тим, щоб Регламентний комітет розглянув його на своєму засіданні та вніс узгоджене рішення. Крім того, наголосив В.Рибак, сьогодні до нього звертаються депутати з вимогою підписати розпорядження про введення в дію системи “Рада-3”.
“Розпорядження я підписати не можу, тому що нові вже депутати внесли 6 законодавчих актів”, - сказав він.
Зокрема, за словами спікера парламенту, це 4 проекти законів про внесення змін до регламенту ВР, а також 2 проекти постанови.
Голова ВР доручив Регламентному комітету всі ці 6 документів розглянути та внести на засідання Верховної Ради.