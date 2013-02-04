Спікер ВР каже, що не може ввести Раду-3 через надмірну активність депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак повідомив сьогодні під час засідання Погоджувальної ради.

За його словами, сьогодні депутати мають на Погоджувальній раді обговорити це питання з тим, щоб Регламентний комітет розглянув його на своєму засіданні та вніс узгоджене рішення. Крім того, наголосив В.Рибак, сьогодні до нього звертаються депутати з вимогою підписати розпорядження про введення в дію системи “Рада-3”.

“Розпорядження я підписати не можу, тому що нові вже депутати внесли 6 законодавчих актів”, - сказав він.

Зокрема, за словами спікера парламенту, це 4 проекти законів про внесення змін до регламенту ВР, а також 2 проекти постанови.

Голова ВР доручив Регламентному комітету всі ці 6 документів розглянути та внести на засідання Верховної Ради.