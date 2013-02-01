В понеділок у Раді розкажуть, чи можна уже голосувати сенсорними клавішами

Як повідомили УНІАН в прес-службі Апарату ВР, такої домовленості було досягнуто сьогодні під час наради голови Верховної Ради Володимира Рибака з представниками депутатських фракцій.

В повідомленні зазначається, що після всебічного розгляду Комітетом на розгляд парламенту будуть винесені проекти відповідних рішень з приводу системи «Рада-3».

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При цьому голова Верховної Ради заявив, що він виконає будь-яке рішення парламенту з цього питання.

Також під час наради було обговорено питання організації роботи другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, зокрема, урочистого відкриття сесії та порядку денного на 5-8 лютого.

Як повідомляв УНІАН, опозиція вимагає невідкладно підключити систему персонального голосування “Рада-3”.

На початку січня В.Рибак доручив Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту проаналізувати усі питання щодо системи «Рада-3».

За словами В.Рибака, профільний комітет до лютого має надати повну інформацію про цю систему голосування і ефективність її запровадження.

При цьому голова ВР вкотре наголосив, що кожен народний депутат має голосувати персонально.

Раніше В.Рибак заявляв, що система "Рада-3" – не сертифікована, "щоб запустити систему в роботу, необхідна ціла низка документів, а в нас уже є електронна система, можливість і необхідність кожному голосувати особисто".