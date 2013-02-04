Азаров: Україна розглядає можливість перенесення LNG-терміналу

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив у ході зустрічі із спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалем.

М.Азаров зазначив, що на сьогодні "у нас є проблеми з будівництвом "LNG-терміналу" для прийому скрапленого газу. Пов'язані вони, перш за все, з тим, що Туреччина не дуже охоче розглядає можливість проходження танкерів із скрапленим газом через свої протоки».

За словами прем'єра, у зв'язку з цим Україна розглядає інші варіанти розміщення терміналу. «Тому ми вивчаємо різні варіанти розміщення відповідного заводу по іншій стороні Туреччини. Маю на увазі Середземне море й інші можливості», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2012 року в Києві відбулося Друге засідання українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана.

В.Янукович і Р.Ердоган дали доручення міністрам економіки двох країн розглянути пропозицію України, щоб Туреччина взяла участь у будівництві «LNG-терміналу» (терміналу з прийому скрапленого газу) на території України, і аналогічну пропозицію Туреччини щодо будівництва «LNG-терміналу» на її території.

За словами посла України в Туреччині Сергія Корсунського, режим судноплавства в протоках Дарданелли і Босфор регулюється міжнародним правом. «Згідно з конвенцією, Туреччина не може не пропустити танкери із скрапленим газом, немає ніяких підстав. Водночас, Туреччина має право регулювати режим проходження затоки», - пояснив він.

С.Корсунський також зазначив, що у разі доставки танкером скрапленого газу з Катару до України на «LNG-термінал» для Туреччини це буде додатковим навантаженням, небезпечним трафіком. "Ми це розуміємо. У нас немає альтернативи. Це єдиний шлях, яким ми можемо одержати альтернативний газ», - наголосив він.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний «LNG-термінал» у районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» у районі Одеси (у відкритому морі).