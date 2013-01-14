Каськів розповів про підсумки розслідування підписання угоди по LNG-терміналу

Як повідомляє From-ua, сам Владислав Каськів так прокоментував рішення уряду: «Рішення Уряду дозволить успішно завершити Нацпроект «LNG термінал». Моя «догана» - це ціна, завдяки якій всі українці дізналися, що цей проект є спасінням України в її боротьбі за незалежність. Зараз проект має колосальну популярність і підтримку в суспільстві. Я б ще довго не зміг цього добитися через роз'яснювальну компанію. Інформую, що ми провели внутрішнє розслідування в команді, яка безпосередньо відповідає за реалізацію проекту. За результатами розслідування будуть вжиті дисциплінарні та кадрові рішення».

«Думаю, що події двох останніх місяців розслабили наших ворогів. Вони отримали фальшиву мету, втратили темп атаки, і це стане для них фатальною помилкою. Зараз я чекаю нової потужної хвилі дискредитації за допомогою замовних повідомлень і провокацій», - додав Каськів.

Щодо подальшої долі проекту LNG-терміналу Владислав Каськів висловився оптимістично: «Його реалізація вже пройшла точку неповернення. А Президент зняв інтригу, коли сказав, що проект буде реалізований за будь-яких обставин. Тому сьогодні вкрай необхідно поставити крапку в цій історії, щоб швидко рухатися далі. Головні події за проектом відбудуться в три наступні тижні. Зараз ми опрацьовуємо понад 12 різних угод з реалізації проекту ».