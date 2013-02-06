Тюремники запевняють, що в Луценка все добре і до лікарні він не проситься

В екс-міністра Юрія Луценка не було виявлено кровотечі. Про це під час зустрічі з представниками опозиції повідомив заступник начальника медичного департаменту Державної пенітенціарної служби України Зураб Малазонія, - інформує прес-служба ДПтСУ.

Він повідомив, що маніпуляція, яку провели Ю.Луценку у клініці "Оберіг" пройшла успішно і в нього не було виявлено кровотечі.

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З.Малозонія повідомив, що згідно з аналізами, проведеними 29 січня, у Луценка не було виявлено ніяких кровотеч і згідно з висновками лікарів він перейшов на медикаментозне лікування.

"Відповідно його виписали і він сьогодні отримує медикаменти та навіть відмовився від перебування у медичний частині колонії", - наголосив він.

Щодо хвороби, яку Ю.Луценко хоче вилікувати з допомогою операції, то вона не є загрозою його життю і була виявлена ще давно.

"Він був дообстежений згідно до його прохань. У нього виявили рецидив, який було діагностовано у 1980 році, тобто 33 роки тому... І це вже його бажання, оперуватися чи ні," - наголосив З.Малозонія.

За словами З.Малозонії, не було необхідності у подальшому перебуванні Луценка на стаціонарному лікуванні.

Нагадаємо, 23 січня екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка прооперували.