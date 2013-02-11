Магера застерігає, що за логікою ВАСУ можна звільнити і президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Тут відкрито скриньку Пандори, і той, хто це робив, організовував, зробив стратегічну помилку, адже якщо у однієї сторони виникла можливість вирішити це питання в судовому порядку відносно депутатів, то, повірте, може виникнути спокуса іншої сторони вирішити питання відносно статусу Президента”, - сказав член ЦВК.

Він застеріг від того, щоб сторони “не загралися” в цих питаннях.

На його глибоке переконання, статус народного депутата України після складення ним присяги є незворотним з юридичної точки зору, і втратити цей статус особа може лише з засад, визначених Конституцією і на підставі рішення парламенту.

А.Магера вважає, що сьогодні є всі підстави звернутись до Вищої ради юстиції щодо компетентності суддів ВАСУ, які приймали відповідну постанову.

“Чесно кажучи, це не перше рішення Вищого адміністративного суду, яке викликає у мене здивування. І гадаю, якщо буде звернення до Вищої ради юстиції відносно діяльності таких суддів, сподіваюся, що Вища рада юстиції досить прискіпливо подивиться на діяльність таких суддів”, - сказав він, додавши до Вища рада юстиції має сказати своє слово, чи можуть судді порушувати процесуальні строки, визначені законодавством на оскарження результатів виборів (5 днів — УНІАН), чи можуть не розглядати клопотання, заявлені сторонами тощо.

А.Магера переконаний, що в цьому судовому процесі були грубі порушення, які не може вчиняти жоден суддя.

“І, зрештою, який приклад показує Вищий адмінсуд іншим місцевим судам”, - сказав А.Магера.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів П.Балогу і О.Домбровського.

Приводом для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область).

"Визнати відсутність у Домбровського Олександра Сергійовича і Балоги Павла Івановича статусу і повноважень народних депутатів. Визнати неможливим достовірне встановлення результатів виборів 28 жовтня 2012 року в одномандатних округах №11 і №71", - йдеться в резолютивній частині рішення.

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.