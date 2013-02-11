Магера застерігає, що за логікою ВАСУ можна звільнити і президента
Член Центральної виборчої комісії Андрій Магера вважає, що рішення Вищого адміністративного суду України про позбавлення депутатських мандатів Петра Балоги та Олександра Домбровського “відкрило скриньку Пандори”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.
“Тут відкрито скриньку Пандори, і той, хто це робив, організовував, зробив стратегічну помилку, адже якщо у однієї сторони виникла можливість вирішити це питання в судовому порядку відносно депутатів, то, повірте, може виникнути спокуса іншої сторони вирішити питання відносно статусу Президента”, - сказав член ЦВК.
Він застеріг від того, щоб сторони “не загралися” в цих питаннях.
На його глибоке переконання, статус народного депутата України після складення ним присяги є незворотним з юридичної точки зору, і втратити цей статус особа може лише з засад, визначених Конституцією і на підставі рішення парламенту.
А.Магера вважає, що сьогодні є всі підстави звернутись до Вищої ради юстиції щодо компетентності суддів ВАСУ, які приймали відповідну постанову.
“Чесно кажучи, це не перше рішення Вищого адміністративного суду, яке викликає у мене здивування. І гадаю, якщо буде звернення до Вищої ради юстиції відносно діяльності таких суддів, сподіваюся, що Вища рада юстиції досить прискіпливо подивиться на діяльність таких суддів”, - сказав він, додавши до Вища рада юстиції має сказати своє слово, чи можуть судді порушувати процесуальні строки, визначені законодавством на оскарження результатів виборів (5 днів — УНІАН), чи можуть не розглядати клопотання, заявлені сторонами тощо.
А.Магера переконаний, що в цьому судовому процесі були грубі порушення, які не може вчиняти жоден суддя.
“І, зрештою, який приклад показує Вищий адмінсуд іншим місцевим судам”, - сказав А.Магера.
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів П.Балогу і О.Домбровського.
Приводом для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область).
"Визнати відсутність у Домбровського Олександра Сергійовича і Балоги Павла Івановича статусу і повноважень народних депутатів. Визнати неможливим достовірне встановлення результатів виборів 28 жовтня 2012 року в одномандатних округах №11 і №71", - йдеться в резолютивній частині рішення.
Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.