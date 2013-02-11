Магера не знає, як можна призначити перевибори в округах Балоги і Домбровського

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні.

“Виходячи з чинного закону про вибори народних депутатів я цього механізму не бачу, просто так виконати судове рішення... Якщо мені зараз будуть закидати, що я говорю про невиконання рішення, ухвалене іменем народу України, і що воно є обов’язковим для виконання по всій території України - фраза звучить гарно. Але якщо стати на цю позицію і суди почнуть завтра ухвалювати рішення про застосування якихось тілесних покарань або про страту тієї чи іншої людини, то, вибачте, ми дуже далеко зайдемо”, - сказав А.Магера.

Він зауважив, що потрібно розуміти, де межа і діяти в рамках Конституції і законів України.

А.Магера назвав саме рішення щодо позбавлення депутатських мандатів П.Балоги та О.Домбровського неконституційним. Він розповів, що дивився резолютивну частину рішення ВАСУ і там написано, що ЦВК має призначити позачергові вибори на підставі закону про вибори народних депутатів. При цьому він підкреслив, що згідно з законом про вибори народних депутатів, повторні вибори призначаються ЦВК, у разі визнання виборів такими, що не відбулись, або у разі, якщо депутат відмовився складати присягу і таким чином не набув повноважень.

Він наголосив, що відповідно до Конституції, після того, як народний депутат набрав повноважень, рішення щодо позбавлення мандату може ухвалити лише Верховна Рада і то на підставі Конституції, яка визначає лише 5 підстав щодо прийняття подібного рішення, серед них смерть народного депутата, втрата громадянства, набуття чинності щодо нього обвинувального вироку.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів П.Балогу і О.Домбровського.

Приводом для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область).

"Визнати відсутність у Домбровського Олександра Сергійовича і Балоги Павла Івановича статусу і повноважень народних депутатів. Визнати неможливим достовірне встановлення результатів виборів 28 жовтня 2012 року в одномандатних округах №11 і №71", - йдеться в резолютивній частині рішення.

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.