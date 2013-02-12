Янукович запропонував допомогу у розблокуванні ВР - Єфремов відмовився

Голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що депутати ще не вичерпали всіх можливостей у переговорному процесі щодо розблокування роботи Верховної Ради, і поки не потрібно звертатись по допомогу до Президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

“Президент мені задає питання: що треба зробити з мого боку для того, щоб цю ситуацію нормалізувати. Я, зі свого боку, як людина, яка відповідає у більшості за організацію роботи, сказав, що ми ще не вичерпали всі наші можливості, в тому числі в переговорному процесі, для того, щоб звертатися до Президента за допомогою. На що він мені відповів, що якщо виникне така ситуація, значить негайно звертайся до мене, я буду втручатися в питання”, - повідомив О.Єфремов.

За його словами, глава держави занепокоєний тим, що головний законодавчий орган країни не може працювати.

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Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 5 лютого блокують роботу парламенту, вимагаючи від більшості та керівництва ВР забезпечити персональне голосування.

Заступник голови фракції “УДАР” Віталій Ковальчук не виключив, Президент України В.Янукович буде змушений оголосити дострокові вибори, якщо протягом 30 днів Верховна Рада не відновить свою роботу.