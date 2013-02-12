Матіос стало зле у сесійній залі - вона під крапельницею

Про це повідомляє прес-служба "УДАРу".

“Марія Василівна прийшла на вранішнє чергування. І очевидно від недосипу, перевтоми і попередніх чергувань їй стало зле. Ми з лікарями відвели її у медпункт. Їй поміряли тиск, зробили кардіограму і ставлять крапельницю”, - розповів народний депутат Роман Чернега, який теж чергує в сесійній залі.

Чернега зазначив, що процес блокування відбувається непросто, депутати виснажуються, але “УДАР” від своєї мети не відступиться і блокуватиме президію парламенту, доки не буде забезпечене персональне голосування.

Депутат також розповів, що жінки-депутати від “УДАРу” теж несуть нічну вахту.

“Сьогодні вночі чергували Оксана Продан з Марією Іоновою. Дівчата поїхали відпочивати. Ми давали їм право вибору. Вони самі сказали: ми всі в однакових умовах і теж будемо чергувати вночі - все по справедливості”, - відзначив Роман Чернега.

За словами депутата, зараз у сесійній залі чергують більше десяти чоловіків від “УДАРу”.

“Настрій бойовий. Ми готові стояти до кінця”, - підкреслив Роман Чернега.