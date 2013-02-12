Янукович про Удовенка: Пішла з життя людина, яка стояла біля витоків Незалежності
21:09, 12 лютого 2013Політика
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Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю Геннадія Удовенка.
Янукович назвав Удовенка прикладом вірного служіння Україні
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю колишнього міністра закордонних справ Геннадія Удовенка.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
«Пішла з життя людина, яка стояла біля витоків створення незалежної Української держави та сучасної національної дипломатичної служби. Україна втратила знаного й шанованого в усьому світі професіонала своєї справи, державного діяча, справжнього патріота», - йдеться у співчутті.
«Життєвий шлях Геннадія Йосиповича є прикладом вірного й самовідданого служіння Україні. Його внесок у справу зміцнення позицій нашої держави на міжнародній арені важко переоцінити», - наголосив В.Янукович.
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