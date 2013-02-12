Помер Геннадій Удовенко

Помер колишній міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, прем’єр-міністр України Микола Азаров від імені Кабінету міністрів та від себе особисто висловив глибокі співчуття близьким та рідним Г.Удовенка.

Міністр закордонних справ Леонід Кожара висловив співчуття у зв’язку зі смертю Геннадія Удовенка.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, Л.Кожара зазначив: “Із глибоким сумом сприйняв звістку про передчасний відхід з життя Геннадія Йосиповича Удовенка – видатного дипломата, авторитетного політичного і громадського діяча та державника. Як міністр закордонних справ, Надзвичайний і Повноважний посол, голова Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй Геннадій Йосипович зробив непересічний внесок у розбудову дипломатичної служби незалежної України, відстоювання національних інтересів держави на міжнародній арені. Його блискучі здібності переговірника й аналітика цінували колеги у всьому світі, а доброзичливість, глибокі знання і висока духовність викликали щиру повагу оточуючих. Відхід з життя Геннадія Йосиповича Удовенка – це гірка та непоправна втрата для всіх. Сумує нині й уся дипломатична служба України. Від нас пішов справжній майстер, але, впевнений, його школа житиме вічно».

«Від імені міністерства закордонних справ прошу прийняти найщиріші слова співчуття і підтримки у час тяжкої скорботи», – зазначається у листі Л.Кожари, надісланому родині Г.Удовенка.

*** Г.Удовенко народився 22 червня 1931 року. Член Ради президентів Генеральної асамблеї ООН, член громадської ради часопису "ЄвроАтлантика", член НРУ (з 1999 року), голова Підкомітету з питань прав людини Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з липня 2006 року), член фракції блоку «Наша Україна» (з квітня 2006). Очолював Раду з питань етнонаціональної політики (з травня 2006 року). Почесний голова Всеукраїнської асоціації сприяння ООН.