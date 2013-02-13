Янукович вирішив, що прийшла пора будувати довгострокові плани з Туркменистаном
10:32, 13 лютого 2013Політика
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Україні й Туркменистану необхідно почати роботу над напрацюванням середньострокових і довгострокових планів співпраці між країнами.
Янукович говорив з Бердимухамедовим «віч-на-віч»
Про це Президент України Віктор Янукович сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом Туркменистану Гурбангули Бердимухамедовим у форматі «віч-на-віч», повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.
«Я думаю, прийшов час будувати середньострокові і довгострокові плани. Ці питання я б хотів обговорити під час сьогоднішнього візиту», - сказав В.Янукович.
За його словами, Україна готова й надалі продовжувати та розширювати співпрацю з Туркменистаном. Глава держави зазначив, що існує багато сфер, у яких Україна й Туркменістан мають вигідні та цікаві пропозиції одне для одного.
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