Янукович і Бердимухамедов проводять переговори віч-на-віч
09:09, 13 лютого 2013Політика
660 0
Президент України Віктор Янукович і Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов проводять двосторонні переговори.
Янукович веде переговори у Туркменістані
На разі уже розпочалася зустріч у форматі «віч-на-віч».
Як передає кореспондент УНІАН, очікується, що також відбудуться переговори у розширеному складі.
До складу української делегації входять віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, міністр закордонних справ Леонід Кожара, міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро Табачник та інші.
Після переговорів сторони підпишуть низку двосторонніх документів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter