Янукович і Бердимухамедов проводять переговори віч-на-віч

На разі уже розпочалася зустріч у форматі «віч-на-віч».

Як передає кореспондент УНІАН, очікується, що також відбудуться переговори у розширеному складі.

До складу української делегації входять віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, міністр закордонних справ Леонід Кожара, міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро Табачник та інші.

Після переговорів сторони підпишуть низку двосторонніх документів.