Комуністи дали Азарову часу до кінця лютого - інакше відставка
Фракція КПУ вимагає від уряду Миколи Азарова представити до кінця лютого програму діяльності Кабміну, інакше погрожує ініціювати його відставку.
Лідер КПУ Петро Симоненко нагадав, що минуло вже півтора місяці з моменту призначення нового уряду, проте досі програма його діяльності не була оприлюднена.
"Абсолютно незрозумілі цілі, пріоритети, ключові завдання розвитку країни, які має реалізувати уряд. І якщо немає такої програми, то не ясно, хто несе відповідальність за її виконання, хто відповість за результати. Зрештою, як "регіонали" і особисто М. Азаров збираються виконувати свої щедрі передвиборчі обіцянки...», - заявив Симоненко, повідомляє прес-служба КПУ.
На думку КПУ, саме це стало причиною усіляких "економічних авантюр", на зразок скандального "підписання договору на будівництво LNG-терміналу, сумнівні домовленості з корпорацією Shell з видобутку сланцевого газу, допустити який - значить привести країну до екологічної катастрофи".
Комуністи вимагають негайно надати на розгляд в Раду відповідно до Конституції та Закону про Кабінет Міністрів Програму дій Уряду України.
«У випадку, якщо до кінця місяця програма дій Кабміну не буде оприлюднена, то фракція Компартії України виступить з ініціативою розгляду питання про відповідальність уряду у Верховній Раді України, а за підсумками такого розгляду, цілком можливо постане питання про недовіру до Кабміну Азарова», - заявив Симоненко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Микола Азаров заявив, що уряд працює над питанням про скорочення дефіциту державного бюджету на 2013 рік і збільшенні валютних резервів.