Комуністи дали Азарову часу до кінця лютого - інакше відставка

Лідер КПУ Петро Симоненко нагадав, що минуло вже півтора місяці з моменту призначення нового уряду, проте досі програма його діяльності не була оприлюднена.

"Абсолютно незрозумілі цілі, пріоритети, ключові завдання розвитку країни, які має реалізувати уряд. І якщо немає такої програми, то не ясно, хто несе відповідальність за її виконання, хто відповість за результати. Зрештою, як "регіонали" і особисто М. Азаров збираються виконувати свої щедрі передвиборчі обіцянки...», - заявив Симоненко, повідомляє прес-служба КПУ.

На думку КПУ, саме це стало причиною усіляких "економічних авантюр", на зразок скандального "підписання договору на будівництво LNG-терміналу, сумнівні домовленості з корпорацією Shell з видобутку сланцевого газу, допустити який - значить привести країну до екологічної катастрофи".

Комуністи вимагають негайно надати на розгляд в Раду відповідно до Конституції та Закону про Кабінет Міністрів Програму дій Уряду України.

«У випадку, якщо до кінця місяця програма дій Кабміну не буде оприлюднена, то фракція Компартії України виступить з ініціативою розгляду питання про відповідальність уряду у Верховній Раді України, а за підсумками такого розгляду, цілком можливо постане питання про недовіру до Кабміну Азарова», - заявив Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Микола Азаров заявив, що уряд працює над питанням про скорочення дефіциту державного бюджету на 2013 рік і збільшенні валютних резервів.