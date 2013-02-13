Азаров задіє «нестандартні заходи», щоб зменшити діру в бюджеті

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати переговорів з місією МВФ.

«Сьогодні уряд розробляє рішення, які забезпечать скорочення дефіциту бюджету і дефіциту рахунку поточних операцій, збільшення валютних резервів, а також збереження, а головне - створення нових робочих місць», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що в ході переговорів з місією МВФ було знайдено взаєморозуміння того, що для вирішення проблем в Україні необхідно вживати «нестандартні заходи».

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого глава місії Міжнародного валютного фонду, яка завершила свою роботу в Україні, Крістофер Джарвіс заявив, що економічне зростання України в 2013 році, за відсутності коригування економічної політики, становитиме до 1% при значному дефіциті рахунку поточних операцій, що залишить Україну уразливою у разі негативного розвитку подій.

Нагадаємо, державний бюджет України за 2012 рік зведений з дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 29,833 млрд грн більше, ніж за 2011 рік. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік», граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік планувався у розмірі 38,807 млрд грн.

Золотовалютні резерви НБУ за 2012 рік зменшилися на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. – до 24,546 млрд дол.