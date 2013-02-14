Яценюк вважає, що непрацюючий парламент вигідний саме Партії регіонів

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що питання початку сесії парламенту лежить виключно у компетенції голови Верховної Ради Володимира Рибака.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав на брифінгу.

“Початок поточної сесії лежить у компетенції виключно голови Верховної Ради Володимира Рибака”, - зауважив А.Яценюк і додав, що для цього спікеру достатньо лише підписати розпорядження про введення нової системи “Рада”, яка забезпечить особисте голосування.

А.Яценюк підкреслив, що як колишній голова Верховної Ради може стверджувати, що для задіяння нової системи “Рада” достатньо розпорядження голови ВР і не потрібно вносити зміни у законодавство чи приймати якісь закони, і так було завжди.

За словами А.Яценюка, лідери опозиційних фракції готові поставити свої підписи під цим розпорядженням, якщо В.Рибак сам не хоче цього робити.

При цьому він підкреслив, що опозиція хоче забезпечити виконання Конституції у сесійній залі.

Говорячи про компроміси, А.Яценюк зауважив, що Партія регіонів готова на один-єдиний компроміс - залишити все, як було, щоб голосування тривало «під керівництвом Чечетова і чужими картками».

Він вважає, що Партія регіонів не зможе забезпечити голоси, якщо голосування відбуватиметься особисто.

Також А.Яценюк висловив думку, що сьогодні непрацюючий парламент вигідний саме Партії регіонів, у якої немає голосів за закони про підвищення тарифів на комунальні послуги, що є умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

На запитання, що робитиме опозиція в разі силового розблокування парламенту, А Яценюк відповів: “На кожне силове розблокування є силове переблокування”.

Також він зазначив, що будь-яке засідання народних депутатів в іншому місці, ніж у сесійній залі, буде неконституційним.