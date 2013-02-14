Кличко: «Батьківщина» і «Свобода» приєднуються до нічної варти у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання, чи буде опозиція у найближчі дні у повному складі перебувати у парламенті, щоб у разі силового варіанту розблокування активно цьому протистояти.

«Я розмовляв з керівниками інших опозиційних фракцій, і в найближчий час, сьогодні-завтра, до нас приєднуються представники інших опозиційних сил, до чергування у парламенті», - сказав В.Кличко.

На тему: Опозиція прогнозує, що бійка у ВР буде наступного тижня

Він уточнив, що стосовно приєднання до блокування розмовляв як з головою фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, так і з головою фракції “Свобода” Олегом Тягнибоком.

«Й обидва лідери своїх політичних сил висловили готовність приєднатися до блокування і чергування у парламенті», - зазначив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції, зокрема, від «УДАРу», з 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи персонального голосування. Депутати від «УДАРу» чергують у сесійній залі і вночі.