Колесніченко думає, що раз Іващенку паяльник у вухо не вставляли, то тиску не було

Колесніченко стверджує, що причиною для недовіри Іващенку може служити те, що він "обманював з приводу своїх хвороб".

Про це він заявив у коментарі УНН, повідомляє прес-служба ПР.

«Віра його словами нульова. Тому що він міг зробити ці заяви тут, і ніхто йому в цьому не заважав. Навіть якщо згадати засідання його суду - вони проходили відкрито, чому про це він не говорив нашим журналістам публічно? Кримінальна справа щодо нього вже має вирок. Переслідування ніякого немає. Про який тиск ми взагалі говоримо? Йому що, паяльник у вухо вставляли, прищемили пальці дверима? Ви уявіть собі, скільки минуло часу, а він тільки розродився! Прокурори взагалі були з ним тільки коли слідство йшло», - сказав народний депутат.

Він вважає, що за такі заяви В. Іващенко отримує фінансову винагороду. І Данію він вибрав не випадково.

«Чесно кажучи, я думав, що політичний притулок він отримає в Чехії. Тому що в Чехії відстійник наших втікачів. А тут Данія чомусь. Так що, швидше за все, у нього в Данії заховані гроші, які він туди вивів. За ними він і поїхав. А на таких заявах він хоче ще заробити», - сказав Вадим Колесніченко.