У справі про зруйнування пам'ятника Леніну були затримані 12 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області з посиланням на прокурора відділу прокуратури області Сергія Казімірова, прокуратура області взяла на контроль хід розслідування за фактом хуліганських дій щодо руйнування пам’ятника.

У свою чергу в секторі по зв’язках із громадськістю УМВС України в Сумській області УНІАН повідомили, що всіх 12 правопорушників було затримано. Серед затриманих виявилися жителі Сумської, Київської, Тернопільської областей та м. Києва.

«Всіх їх було допитано та відпущено додому. В ході розслідування кримінального правопорушення вказані особи будуть викликатися в органи міліції. Охтирським міськвідділом УМВС за фактом руйнування пам’ятника внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Зловмисникам загрожує до 4-х років позбавлення волі», - повідомила начальник СЗГ УМВС Ельвіра Біганова.

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого близько 14-ї години на центральній площі м. Охтирка група осіб на чолі з народним депутатом України від ВО «Свобода» Ігорем Мірошниченком за допомогою тросу та вантажного автомобіля зруйнувала згаданий пам’ятник, зваливши його з постаменту. На численні попередження працівників міліції учасники акції не звертали уваги.

І.Мірошниченко наголосив: «Усі цивілізовані держави колишнього соцтабору вже давно заборонили будь-які прояви комуністичної ідеології та символіки, що закріплено в законодавстві цих держав. На жаль, дехто й досі не може усвідомити всього жаху від злочинної діяльності комуністичного режиму в роки окупації України, ніяк не можуть розпрощатися з останніми згадками про ті лиховісні для нашої держави часи. Комуністична символіка і ідеологія не мають місця у європейській Україні, і якщо будь-який її прояв не може усунути влада – ми його усунемо власними силами».