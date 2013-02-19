Опозиція готова зустрічати більшість квітами - якщо голосуватимуть персонально

Дострокові вибори до Верховної Ради потрібно проводити тільки одночасно з президентськими виборами.

Про таке заявив депутат від фракції "Батьківщина" Микола Томенко в ефірі телеканалу ICTV.

"Я налаштований на компроміс (між більшістю і опозицією), тому, що вважаю, що дострокові парламентські вибори нічого не дають… Якщо ми вже не знаходимо спільної мови, тоді треба йти на одночасні парламентські і президентські (вибори)", - сказав нардеп.

"От сьогодні я прочитав, що з більшості хтось сказав, що… завтра буде 400 депутатів. Я спочатку зрадів, а потім думаю: "А де 45 буде? На островах відпочивати чи що?", - обурився Томенко.

"В парламенті має бути 445, бо 5 (депутатів) не визнали. Ну краще 450, звичайно. Якби влада нам сказала: "Друзі, завтра буде 450, і всі будуть персонально голосувати, ми би стояли і з квітами зустрічали парламентську більшість", - цитує Томенка Українська правда.

Також Томенко впевнений, що у парламенті "є маса регламентних речей, які ми мусимо повністю переписати".

Зокрема, опозиціонер пропонує започаткувати процедуру відкликання народних депутатів, а також скасувати скорочену процедуру "щодо принципових законопроектів і кадрових питань".

Також парламентар запропонував свою схему роботи ВР.

"У вівторок до обіду ми обговорили законопроекти по певній тематиці, і всі знають, що голосування з 16-ої до 18-ої. У середу – день ратифікацій, виступів депутатів. До обіду ми проговорили ці питання ратифікації, після обіду, з 12:30 до 14:00 проголосували", - розказав він.

"У четвер знову з 16:00 до 18:00. А в п’ятницю немає що голосувати, бо в п’ятницю це година уряду, звіти комісій і так далі", - продовжив Томенко.

"Я думаю, що опозиція готова піти на такий компроміс, якщо буде персональне голосування і чітко визначений час…", - зазначив він.

Окрім того, він висловився за зменшення кількості народних депутатів.

"Я не відчуваю ефективності у такій чисельності депутатського корпусу. Я не заперечую того, щоби реалізувати частину результатів референдуму старого про 300 депутатів Верховної Ради", - додав політик.