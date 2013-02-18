Регіонали планують завтра зайти до сесійної зали - обіцяють без бійок

Член фракції Партії регіонів, голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради Володимир Макеєнко запевняє, що силовий варіант розблокування роботи парламенту не розглядається.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, коментуючи заяву лідера «УДАРу» Віталія Кличка, В.Макеєнко сказав, що головний законодавчий орган країни має якнайшвидше приступити до своєї роботи, а силовий варіант розблокування роботи парламенту не розглядається.

За словами В.Макеєнка, фракція Партії регіонів планує досягти компромісу з опозицією шляхом переговорів.

«Що стосується нашої фракції, то ми виступаємо лише за конструктивний діалог. Всі проблемні питання вирішуватимуться за столом переговорів», - сказав він.

«На жаль, Погоджувальна рада сьогодні не відбулася, проте, завтра до 10.00 ми плануємо прийти до сесійного залу і працювати згідно з Конституцією», - сказав В.Макеєнко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, на брифінгу В.Кличко заявив, що представники фракції Партії регіонів погрожують завтра силовими методами розблоковувати сесійний зал.

В.Кличко сказав, що йому повідомили, що на завтра заплановані загальні збори депутатів парламентської більшості. При цьому, заявив В.Кличко, опозиціонерам “недвозначно натякнули”, що в цих зборах візьмуть участь лише представники більшості, тобто депутати фракцій Партії регіонів і КПУ, а решту депутатів вони готові із застосуванням сили вивести із залу.

У зв'язку з цим В.Кличко закликав своїх колег із фракцій “Батьківщина” і “Свобода” бути разом із “УДАРом”, зокрема, разом продовжувати блокування залу парламенту.