Скандал у Держдумі: Єдинороси здають мандати через нерухомість за кордоном

Про це повідомляють "Ведомости".

Юрист Олексій Навальний представив виписки з реєстру нерухомості округів Майамі-Дейд і Дюваль (штат Флорида), де Пехтін фігурує як власник квартир. Спочатку депутат запевняв, що у нього «практично» немає нерухомості за кордоном, а потім пояснював, що квартири належать його сину Олексієві. Навальний опублікував нові документи, що спростовують слова Пехтіна.

Учора від мандатів відмовилися ще два єдинороси - вони зіслалися на стан здоров'я і перехід на іншу роботу.

Людина, близька до адміністрації Путіна, повідомила, що слідом за Пехтіним на схожих підставах залишити Держдуму можуть ще шість єдиноросів, серед них - Владислав Третьяк.

Здача Пехтіна, одного із старійшин партії, означає, по суті, відмову від колишніх правил гри, за якими своїх не здають, вважає політолог Ігор Бунін. Але нових правил еліті не повідомили, вона в розгубленості, а серед депутатів немало тих, хто інвестував в депутатський мандат як в адміністративний дах, попереджає він.

Як відомо, Державна дума у ​​першому читанні ухвалила законопроект, що забороняє держслужбовцям мати нерухомість і банківські рахунки за кордоном.