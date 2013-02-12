Путін вирішив заборонити чиновникам мати рахунки за кордоном

Як ідеться в довідці до документа, закон повинен встановити заборону для держслужбовців, їх дружин та дітей мати рахунки в іноземних банках, повідомляють РИА Новости.

"Ця заборона поширюється на осіб, що заміщують державні посади РФ, посади першого заступника і заступників генпрокурора РФ, посади членів ради директорів Центрального банку, державні посади суб'єктів РФ, посади федеральної державної служби, посади в державних корпораціях (компаніях), фондах та інших організаціях, створених на підставі федеральних законів, призначення на які та звільнення з яких здійснює Президент РФ, уряд або генпрокурор ", - уточнюється в повідомленні.

У Держдумі зараз готується до другого читання урядовий законопроект про заборону для чиновників та військових мати за кордоном нерухомість. Документ припускає, що ця заборона також буде діяти ще протягом трьох років після звільнення від займаної посади. Законопроектом передбачено і кримінальне покарання за порушення закону - штраф у розмірі від 5 до 10 мільйонів рублів або тюремне ув'язнення терміном до п'яти років.