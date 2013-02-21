Янукович: Україна шукатиме модель співпраці з Митним союзом у рамках СОТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у спільній заяві для преси трьох президентів — України, Польщі і Словаччини, після зустрічі у польському місті Вісла.

Як наголосив В.Янукович, Україна повинна рахуватися з тим, що Митний союз як міждержавна організація існує, і що Україна має з ним товарообіг наближений до 65 млрд. дол.

“Тому Україна буде шукати модель співпраці з Митним союзом в рамках міжнародних зобов’язань, Світової організації торгівлі, не порушуючи наші міжнародні обов’язки”, - сказав В.Янукович.

Що стосується окремо Росії, то, за словами В.Януковича, вона є великим торговельним партнером України, “і ми завжди будемо з цим рахуватися”.

“Наші дії завжди будуть спрямовані на спільне порозуміння багатьох питань, які існують в наших відносинах між країнами”, - наголосив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на зустрічі трьох президентів України, Польщі і Словаччини обговорювалося питання саміту України-ЄС, який відбудеться у Брюсселі 25 лютого, і подальшої можливості підписання між Україною і ЄС Угоди про асоціацію.

Україна та ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію у 2007 році, а про Зону вільної торгівлі, яка має стати складовою Угоди про асоціацію, — у 2008 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію.

ЄС неодноразово наголошував на тому, що повноцінна участь України в Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану не сумісна з угодою про Зону вільної торгівлі з ЄС, оскільки передбачає узгодження тарифів та торговельної політики з іншими членами Митного союзу.

Нагадаємо, у червні 2011 року Президент України В.Янукович висловився за підписання рамкової угоди про співпрацю України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1». Російські високопосадовці неодноразово заявляли, що РФ не влаштовує такий формат співпраці з Україною.

5 лютого 2013 року міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про просування у переговорах про співпрацю України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану у форматі «3+1».

Останнім часом в Україні пожвавилася дискусія щодо можливості одночасної інтеграції з ЄС і Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

Водночас, 7 лютого 2013 р. Європейський комісар з розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле відзначив неможливість одночасної інтеграції з ЄС та іншими наддержавними об'єднаннями.