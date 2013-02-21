Коморовський передав з розмови з Януковичем позитивний сигнал

Президент Польщі Броніслав Коморовський позитивно оцінив переговори з Президентом України Віктором Януковичем, котрі відбулися в рамках його візиту до польського містечка Вісла, та в яких також взяв участь Президент Словаччини Іван Гашпарович.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коморовський сказав після сьогоднішніх тристоронніх переговорів президентів.

"Я хотів би передати з нашої розмови з президентами Віктором Януковичем та Іваном Гашпаровичем позитивний сигнал", - сказав польський Президент під час заяви для журналістів, яка транслювалася в ефірі публічного телеканалу TVP.

Він зазначив, що зустріч відбулася напередодні саміту Україна-ЄС, котрий розпочинає цілу низку заходів, одним із найважливіших з яких стане саміт "Східного партнерства", на якому планується підписати Договір про асоціацію України з Євросоюзом.

Б.Коморовський наголосив, що Польща хоче допомогти українській владі підписати, а пізніше ратифікувати Договір про асоціацію.

"Ми бажаємо Україні успіху на шляху інтеграції з західним світом", - сказав Президент Польщі.

Він також назвав глав держав, які зустрілися у польській Віслі, "добрими сусідами та друзями".