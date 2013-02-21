Єврокомісія готова допомагати Україні в газових переговорах з Росією

18:41, 21 лютого 2013
Політика
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Єврокомісія готова допомагати Україні в газових переговорах з Росією і стати частиною цих переговорів.

Гюнтер Еттінгер: Ми відкриті, щоб бути частиною переговорів /Фото: Сicero.de

Про це заявив сьогодні в інтерв’ю УНІАН та телеканалу “Інтер” в Брюсселі комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер.

“Це стосується наших російських та українських партнерів. Якщо вони запросять, ми прийдемо, щоб надати певну експертизу, певні юридичні коментарі”, - сказав він.

“Ми відкриті, щоб бути частиною переговорів”, - додав комісар.

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