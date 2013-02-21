Комісар ЄС: Доля української ГТС вирішиться до кінця року

Про це він заявив сьогодні в Брюсселі в інтерв’ю УНІАН та телеканалу “Інтер”.

Комісар зазначив, що обговорення цього питання триває вже досить давно.

“Ми маємо вирішити, яку роль українська газотранспортна система має відігравати в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Чи йдеться про 120 млрд. кубометрів, чи 80-60, чи нуль, і кінець системи”, - сказав Г.Еттінгер.

Він зазначив, що на сьогодні в Комісії вже є гарні дослідження щодо того, які інвестиції потрібні для модернізації української газотранспортної системи, а представники Комісії перебувають у постійному контакті з експертами Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

“Вони близькі до схвалення інвестиційних рішень, рішень зі спільного фінансування, та покрокових інвестицій”, - сказав комісар.

“І переговори між російськими партнерами – “Газпромом” - та українським урядом також мають прийти до рішення наступного місяця щодо того, чи двосторонній, чи тристоронній цей консорціум має бути. Так що це - дуже цікавий процес. Ми можемо зробити певні пропозиції, і ми сподіваємося, що рішення будуть до кінця цього року”, - наголосив Г.Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, Г.Еттінгер сьогодні також заявив, що Єврокомісія виступає за створення тристороннього газового консорціуму, який буде в інтересах всіх сторін – експортерів, транзитерів та споживачів.