Янукович подумує про вихід з Європейського енергетичного співтовариства

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється у прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

«А навіщо нам бути в цьому товаристві… ми значно загострили сьогодні це питання», - зауважив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Янукович заявляв про ігнорування України з боку Європейського енергетичного співтовариства.

“Ми бачимо, що нас ігнорують наші колеги в енергетичному співтоваристві. Тобто рішення приймаються, які фактично йдуть всупереч національним інтересам України”, - сказав глава держави.

Також В.Янукович зазначав, що за три роки свого членства в цій організації Україна не одержала «навіть співчуття» у питаннях газових відносин із Росією.

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Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейська Співдружність і Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, які приєдналися.