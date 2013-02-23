Кличко не відкидає ініціативу «регіоналів», а Яценюк і Тягнибок - проти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

“Така світова практика є, і вони, відштовхуючись від неї, пропонують це”, - сказав В.Кличко.

Він зауважив, що для прийняття такого рішення відповідні пропозиції має розглянути спеціальна комісія.

“Що стосується нашої особистої позиції, це можливо. Але ми повинні дивитися всі загрози, ми повинні дивитися, як це буде впливати на прийняття рішень”, - сказав В.Кличко.

За його словами, якщо це працюватиме в інтересах суспільства і парламент буде працездатний, то “ми не виключаємо, що це може бути”.

“Якщо в нас будуть зауваження до роботи комісії, в якій будуть присутні наші члени, ми будемо наполягати на тому, щоб система голосування була інша - більшістю присутніх не тільки в залі - присутніх взагалі депутатів, тобто більше, ніж 225 голосів”, - сказав він.

У свою чергу лідер “Батьківщини” Арсеній Яценюк наголосив, що виключно Конституцією України визначено, що рішення ВР приймаються більшістю від конституційного складу парламенту.

“Таким чином змінити 226 на будь-яку інші цифру можливо тільки внесенням змін до Конституції”, - сказав він.

Водночас лідер “Свободи” Олег Тягнибок зазначив, що хоча його політична сила і буде ухвалювати “спільне рішення трьох” із усією опозицією, але вони категорично проти таких змін.

На цю тему: Єфремов хоче, щоб ВР приймала рішення більшістю від присутніх, а не 226 голосами

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції ПР Олександр Єфремов заявив, що Партія регіонів пропонує, щоб рішення у Верховній Раді ухвалювалися більшістю від присутніх у залі депутатів.

За словами О.Єфремова, потрібно внести поправки до Конституції України, якими передбачатиметься, що голосування в сесійній залі парламенту проводитиметься «від кількості більшості присутніх у залі».