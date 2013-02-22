Єфремов хоче, щоб ВР приймала рішення більшістю від присутніх, а не 226 голосами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами О.Єфремова, потрібно внести поправки до Конституції України, якими передбачатиметься, що голосування в сесійному залі парламенту проводитиметься «від кількості більшості присутніх у залі».

Також О.Єфремов повідомив, що найближчим часом зареєструють законопроект, яким визначатиметься відповідальність депутата «за непрацювання в парламенті».

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«Ми наполягатимемо, щоб ми проголосували з приводу відповідальності за блокування трибуни парламенту», - сказав він.

О.Єфремов зазначив, що виникає сьогодні питання, «за що ми три тижні боролися». За його словами, більш як 40 млн. грн було витрачено державою «для того, щоб утримувати непрацюючий депутатський корпус і зрештою, ухвалили рішення, яке пропонувалося прийняти в перші дні й не займатися всією цією дурницею». За його словами, «згаяли ці три тижні даремно».

О.Єфремов вважає, що «по суті не вирішені ті вимоги, з якими виходили наші колеги».