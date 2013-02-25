У Києві близько чотирьох тисяч людей йдуть маршем протесту проти політрепресій

У Києві розпочався марш протесту «Кияни проти політичних репресій!», в якому беруть участь більш як 4 тисячі прихильників опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, вони вирушили з Європейської площі, перекривши автомобільний рух по вулиці Грушевського.

Більшість учасників акції тримають в руках прапори ВО “Батьківщина”, Європейської партії України, ВО “Свобода”, а також державні стяги. У марші бере участь ряд народних депутатів від ВО “Батьківщина”, зокрема керівник столичної організації Юрій Одарченко а також голова політради “Батьківщини” Олександр Турчинов.

Як зазначив народний депутат від «Батьківщина» Микола Томенко, марш проводиться на знак протесту проти дій влади, яка використовує свободу ув’язнених лідерів опозиції як предмет торгів за членство України у Європейському Союзі.

Згідно з планами організаторів, колона прихильників опозиції пройде вулицею Грушевського до вулиці Шовковична, потім зверне на Інститутську. Кінцевий пункт маршу — Майдан Незалежності, де відбудеться мітинг та символічний перфоманс.