Батьківщина: ГПУ виказала прізвища свідків захисту Тимошенко

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

«Сьогодні прес-служба Генеральної прокуратури оприлюднила заяву, в якій звинувачує захист лідера опозиції Юлії Тимошенко начебто у маніпулюванні громадською думкою. По-перше, таке твердження не відповідає дійсності, оскільки захисники Юлії Тимошенко не маніпулюють нічиєю думкою, а реалізують свої права, зазначені у новому Кримінальному процесуальному кодексі, зокрема, йдеться про право на заявлення клопотань. По-друге, захисту не зрозуміло, яким чином зміст клопотань, які були передані безпосередньо слідчому Генеральної прокуратури, став відомий прес-службі ГПУ», - йдеться у заяві прес-служби «Батьківщини».

Її автори також підкреслюють, що не прес-служба ГПУ має вирішувати долю клопотань та оцінювати дії захисників Ю.Тимошенко.

«Нагадуємо колегам з прес-служби ГПУ, що вирішення долі клопотань захисту – чи є вони обґрунтованими, чи ні - це не їх компетенція, вони мають інформувати, а не оцінювати дії захисників. Це вирішують уповноваженні на це особи. Окрім того, не прес-служба Генпрокуратури має вирішувати, коли і яких свідків може допитати захист в рамках слідчих дій так званої справи Щербаня. Також незрозуміло, на якій підставі прес-служба ГПУ розголошує їх прізвища», - йдеться у заяві.

Прес-служба партії «Батьківщина» також закликала працівників прес-служби ГПУ «не маніпулювати інформацією щодо Юлії Тимошенко та її захисників».

«Почувши покази так званих свідків влади по справі Щербаня, які посилалися на слова наркоманів, алкоголіків та померлих людей, громадськість вчергове пересвідчилася в абсурдності всіх сфальшованих проти Юлії Тимошенко справ. Маніпулятивний та пропагандистський характер усіх заяв представників режиму Януковича щодо лідера опозиції та її захисників давно вже зрозумілий, оскільки для суспільства не є секретом, хто, чому і за чиїм наказом намагається дискредитувати Юлії Тимошенко», - заявляє прес-служба «Батьківщини».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, в Генпрокуратурі заявили, що захист Ю.Тимошенко вдається до недостойних юристів маніпуляцій з метою безпідставно звинуватити органи прокуратури у небажанні проводити слідчі та процесуальні дії.

“Прес-служба Генеральної прокуратури вже не раз повідомляла, що захист підозрюваної Ю.Тимошенко намагається маніпулювати громадською думкою. З цією метою захист направляє до прокуратури завідомо необґрунтовані клопотання, а обґрунтовані відмови в цих клопотаннях потім навмисно перекручує і подає в засобах масової інформації, як начебто, незаконні дії з боку органів прокуратури”, - зазначається в заяві.

Останніми з таких, йдеться далі, є ряд клопотань захисника підозрюваної Ю.Тимошенко Олександра Плахотнюка, направлені на адресу слідчого Генеральної прокуратури України, з вимогою звернутися до суду з клопотанням щодо винесення ухвали про допит у судовому засіданні у порядку ст. 225 Кримінального процесуального кодексу України за місцем розташування суду, за участі сторін обвинувачення та захисту, у процесуальному статусі свідків, зокрема Олександри Кужель, Сергія Тарути та інших.

“Сумнівно, що професійний захисник не знає вимоги ст. 225 КПК, яка передбачає, що в цьому випадку зацікавлена сторона кримінального провадження має право безпосередньо звернутися до слідчого судді, а не до слідчого прокуратури з таким клопотанням про допит. Очевидно, що метою направлення таких клопотань є отримання відмови з роз’ясненням закону для того, щоб вчергове перекручено витлумачити її в публічних заявах та безпідставно звинуватити органи прокуратури у небажанні проводити слідчі та процесуальні дії, що насправді не відповідає дійсності”, - заявляють в Генпрокуратурі.