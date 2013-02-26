Яворівський пропонує парламенту заборонити рекламу Митного союзу

Текст документу оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради.

У проекті постанови зазначається, що законом "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" передбачено інтеграцію України у європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. «Однак, всупереч цьому, по всій Україні нав’язується ідея вступу України до Митного союзу, заради якого Україна повинна пожертвувати часткою свого суверенітету», - сказано у документі.

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Зважаючи на те, що членство в Митному союзі не відповідає конституційним принципам участі в міжнародних економічних спільнотах, пропонується заборонити політичну рекламу Митного союзу в Україні як такої, що носить антидержавний характер, суперечить Конституції України та закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".

Крім того, В.Яворівський пропонує встановити, що органи місцевого самоврядування мають зобов’язати власників рекламоносіїв протягом одного місяця з дня прийняття цієї постанови зняти рекламу Митного союзу та врахувати положення цієї постанови у своїй подальшій діяльності.