Путін упевнений, що інтеграцію на пострадянському просторі не зупинити

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін заявив на розширеному засіданні колегії Федеральної служби безпеки Росії, присвяченому підсумкам роботи спецслужби в 2012 році.

«Ми чули ряд недавніх, відверто скажу, знервованих, відверто роздратованих висловлювань щодо інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Віднесемо їх на рахунок емоційної риторики цих політиків. Тісна інтеграція – це об'єктивний загальносвітовий процес. І жодними окриками, обсмикуваннями його зупинити, у тому числі і на наших територіях, буде неможливо», - сказав В.Путін.

При цьому він зазначив, що Росія постає перед спробами загальмувати інтеграційну роботу.

За його словами, тут можуть бути використані найрізноманітніші інструменти тиску, включаючи механізми так званої «м'якої сили».

В.Путін наголосив, що суверенне право Росії і її партнерів вибудовувати і розвивати свій інтеграційний проект має бути надійно захищене.

«Прошу тут діяти в тісному контакті з вашими колегами і партнерами з Білорусі, Казахстану та інших країн, які беруть участь в тих чи інших інтеграційних процесах», - сказав він.

Крім того, В.Путін наголосив, що будь-яке пряме або непряме втручання в російські внутрішні справи, будь-які форми тиску на Росію, на російських союзників і партнерів неприпустиме.

На цю тему: Клінтон запідозрила, що під вивіскою Митного союзу проводиться «радянізація»

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року на той час держсекретар США Хіларі Клінтон заявила, що придушення опозиційних настроїв у країнах Східної Європи і Середньої Азії може призвести до нової «радянізації» цих держав. За її словами, процес «радянізації» може бути представлений під такими назвами, як «Митний союз» і «Євразійський союз». «Не можна допустити помилки. Ми знаємо, що є метою, і ми намагаємося знайти ефективний спосіб уповільнити або запобігти цьому процесу», - заявила Х.Клінтон.