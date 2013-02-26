МЗС Німеччини: Без України європейський проект буде незавершеним

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У повідомленні зазначається, що у рамках офіційного візиту до ФРН міністр закордонних справ України Леонід Кожара провів переговори зі своїм німецьким колегою Г.Вестервелле.

Під час зустрічі, що пройшла у дружній та конструктивній атмосфері, головна увага була приділена питанням європейської інтеграції України, зокрема - перспективі підписання Угоди про асоціацію у рамках саміту Східного партнерства у Вільнюсі.

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Л.Кожара детально поінформував німецького колегу про підсумки саміту Україна-ЄС у Брюсселі й висловив сподівання, що його результати нададуть нових імпульсів для активізації зусиль як українською, так і європейською сторонами з метою забезпечення підписання зазначеного документа. Г.Вестервелле підкреслив зацікавленість Берліна у підписанні Угоди про асоціацію, зазначивши, що без України європейський проект буде незавершеним. Керівник німецького зовнішньополітичного відомства підкреслив, що на основі Угоди про асоціацію Україна і ЄС будуть зближуватись політично, економічно і суспільно.

Сторони констатували взаємний інтерес у поглибленні українсько-німецьких двосторонніх відносин, у т.ч. активізації політичного діалогу. Л.Кожара підкреслив, що українська сторона надає важливого значення взаємодії з Німеччиною, що є визначальним для євроінтеграційного поступу нашої держави, а також сприяє вирішенню питань європейської безпеки. Німецький міністр висловив сподівання, що Україна послідовно продовжить курс всебічних реформ й запевнив про готовність ФРН надавати підтримку уряду України на цьому шляху. Обидва міністри наголосили на важливості здійснення подальших кроків з метою лібералізації візового режиму для громадян України.

Сторони відзначили спільність позицій у питаннях регіональної політики. Г.Вестервелле привітав головування України в ОБСЄ і підтвердив готовність Німеччини співпрацювати з нашою країною з питань порядку денного ОБСЄ, особливо наголосивши на важливості врегулювання Придністровського конфлікту.

Нагадаємо, Л.Кожара перебуває в ФРН з робочим візитом 25-26 лютого.